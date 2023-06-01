Коммунальщики в Петрозаводске отказываются обслуживать аварийные дома

Дом в Петрозаводске по адресу улица Мурманская, 19-а, признан аварийным. Расселение обещано до 2030 года. То есть жильцам еще семь лет терпеть коммунальные неудобства и нежелание управляющей компании выполнять свои обязанности.

За последние полгода в этом доме несколько раз прорывало трубу горячего водоснабжения. Зимой в течение двух недель жильцы двухэтажного дома - а это 16 квартир - оставались без горячей воды.

Очередная авария случилась 20 дней назад. В первую очередь, конечно, обратились в свою управляющую компанию «Жилой Дом +».

Коммунальщики сначала вообще не реагировали, а потом приехали и рассказали, что отремонтировать трубу не могут - нет технической возможности.

Жильцы многострадального дома жаловались и в другие инстанции - без результата. Потом скинулись и вызвали частника.

Сантехник приехал и все починил. Такая история - не уникальная в столице Карелии. Управляющим компаниям не выгодно обслуживать аварийные дома: слишком много проблем. // фото unsplash.com