Маршруты пяти автобусов временно изменятся в Петрозаводске

Из-за ежегодного полумарафона «ЗАБЕГ.РФ» маршруты общественного транспорта в Петрозаводске ненадолго изменятся. Мероприятие пройдет 4 июня. Как будут ходить автобусы с 07:30 до 12:00, рассказали в мэрии.

Изменения коснутся маршрутов №№ 8, 14, 19, 22 и 25. Их скорректируют на четыре с половиной часа.

Автобусный маршрут № 8:

Прямое направление: ул. Кемская - ул. Судостроительная - ул. Нойбранденбургская - ул. Антонова - ул. Сегежская - ул. Щербакова - Ключевское шоссе - ул. Варламова - ул. Промышленная - ул. «Правды» - пл. Кирова - ТЦ «Макси» - Выставочный зал - Центральный рынок - ул. Сорокская - пл. Маршала Жукова - ул. Мурманская - ул. Краснофлотская - пр-кт Октябрьский - ДК «Строитель» - ЗАО «Петрозаводскмаш» - ДСК - Соломенское шоссе - Кладбище «Пески» - Микрорайон - Пески - Аэропорт «Пески» - ГЭС - городок - ДК «ПЛМК» - Лесозавод - ул. Соломенская - ул. Логмозерская - ул. Рабочая, конечная.

Обратное направление: по существующему маршруту.

Автобусный маршрут № 14:

Прямое направление: ул. Попова, конечная – ул. Хейкконена – ТЦ «Столица» – пр. Лесной – Детская республиканская больница – ул. Сыктывкарская – ТЦ «Сигма» – ул. Пархоменко – ул. Ватутина – Автовокзал – пл. Гагарина – Центральный рынок – ул. Сорокская - пл. Маршала Жукова – ул. Мурманская – ул. Краснофлотская – пр. Октябрьский – ДК «Строитель» – ЗАО «Петрозаводскмаш» – ДСК – по требованию «Соломенское шоссе» – Кладбище «Пески» – Микрорайон-Пески – Аэропорт «Пески» – ГЭС-городок – ДК «ПЛМК» – Лесозавод –ул. Соломенская – по требованию ул. Логмозерская –ул. Рабочая, конечная

Обратное направление: по существующему маршруту.

Автобусный маршрут № 19:

Прямое направление: Финский проезд – ул. Оборонная – ЖК «Скандинавия» – ул. Хейкконена – Торговый центр «Столица» – пр. Лесной – ул. Паустовского – Фонтаны – ул. Энтузиастов – Курган – ул. Маршала Мерецкова – Собор Александра Невского – ул. «Правды» – Госкомитет по ГО и ЧС РК – ул. Куйбышева – ТЦ «Макси» - Выставочный зал - Центральный рынок - ул. Сорокская - пл. Маршала Жукова – ул. Мурманская – ул. Краснофлотская – ул. Мелентьевой – ЗАО «Петрозаводскмаш»

Обратное направление: по существующему маршруту.

Автобусный маршрут № 22:

Балтийская, конечная – ул. Парфенова – ул. Генерала Фролова – ул. Ровио – пр. Комсомольский – «Курган» – пр. Александра Невского – Детская художественная школа – пл. Гагарина – Центральный рынок – ул. Сорокская - пл. Маршала Жукова – ул. Мурманская – ул. Краснофлотская – пр. Октябрьский – ДК «Строитель» – ЗАО «Петрозаводскмаш» – Мясокомбинат – ул. Заводская – Авторемзавод – Хлебозавод – ул. Достоевского – ул. Мелентьевой – ул. Мурманская – ДК Железнодорожников – ул. Сорокская – ул. Антикайнена – ул. Гоголя – пр. Александра Невского – «Курган» – ул. Ровио – ул. Генерала Фролова – ул. Парфенова – ул. Лыжная – ул. Балтийская – ул. Балтийская, конечная.

Автобусный маршрут № 25:

Прямое направление: ТИЗ «Усадьба» – Автобаза «Спецтранс» – ЖК «Большая медведица» – ул. Щербакова – ул. Ульянова – Кинотеатр «Строитель» – ул. Лыжная – ул. Ровио – ул. Парфенова – ул. Генерала Фролова – ул. Ровио – пр. Комсомольский – Курган – пр. Александра Невского – Магазин «Автозапчасти» – ул. Маршала Мерецкова – Собор Александра Невского – ул. «Правды» – Госкомитет по ГО и ЧС РК – ул. Куйбышева – ТЦ «Макси» - Выставочный зал - Центральный рынок - ул. Сорокская - пл. Маршала Жукова – ул. Мурманская – ул. Краснофлотская – пр. Октябрьский – ДК «Строитель» – ЗАО «Петрозаводскмаш» – ДСК.

Также в день проведения забега со своих привычных маршрутов свернут городские троллейбусы. // фото: «Петрозаводск говорит»