На нескольких улицах Петрозаводска срезают старый асфальт

На этой неделе в Сулажгоре начались дорожные работы. Как сообщили в петрозаводской администрации, 29 мая на Сулажгорской улице и в Сулажгорском проезде подрядчик «АБЗ-Дорстрой»начал срезать старый асфальт. Работы также начались на улице Древлянка. Рабочие демонтируют бордюры вдоль тротуаров.

В выходные 3 и 4 июня подрядчик намерен приступить к работам на Птицефабрике. В этом году в Петрозаводске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 30 улиц общей протяженностью около 21 км. Еще около 20 улиц отремонтируют на средства региональной субсидии на социально-экономическое развитие города.

На прошлой неделе ремонтные работы начались в четырех районах. На улицах Кемская, Репникова, Петрова и Судостроительная демонтируют бордюр. В районе Сулажгорского Кирпичного Завода идет фрезерование старого асфальта на трех улицах – Дружбы, Кирпичной и Подсочной. Старый асфальт срезают на улице Трудовых Резервов в Соломенном. На улице Толстого ведутся подготовительные работы. // фото пресс-служба администрации города