Десантники-пожарные вернулись в Карелию из Тюменской области

Из командировки в Тюменскую область 1 июня возвратились парашютисты и десантники-пожарные Карельского центра охраны лесов. По просьбе властей этого региона они помогали бороться со стихией. Но в связи с неблагоприятными прогнозами для Карелии, специалисты приехали домой, где они тоже нужны, сообщили в минприроды РК.

Напомним, в Карелии с 20 мая действует действует особый противопожарный режим. Спасатели вернулись в республику, чтобы бороться с огнем уже в своем регионе.

В Тюменской области они потушили лесные пожары на общей площади 10,6 тысяч гектаров, спасли 9 населенных пунктов.

По просьбе губернатора Тюменской области 49 десантников-пожарных и парашютистов отправили в регион 7 мая. // фото: минприроды Карелии