77 лифтов уже заменили в Карелии, 20 на подходе

Старые лифты меняют в Карелии. Как пояснил министр строительства и ЖКХ региона Виктор Россыпнов, фонд капремонта Карелии заменил 77 лифтов, сети, различные элементы, станции управления и отремонтировал машинные помещения в 24 многоэтажках в Петрозаводске и Питкяранте. Лифты устанавливают большей грузоподъемности. Новые кабины расходуют меньше электроэнергии, при этом они менее шумные, но зато более шустрые.

По словам министра, подрядчики меняют еще 20 лифтов в семи домах в Петрозаводске и Кондопоге. Параллельно с этим ведется разработка проектно-сметной документации на замену еще 17 лифтов в пяти многоэтажных домах.

«Всего в домах, которые собирают взносы на счете регионального оператора – Фонда капитального ремонта, находятся 114 лифтов, подлежащих замене, и все они будут обновлены до конца этого года», - добавили Россыпнов. // фото с VK-страницы