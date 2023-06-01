01 июня 2023, 15:14
Вещи для младенцев и малышей в Карелии предлагают взять напрокат
Малоимущие жители поселка Лоухи могут бесплатно получить в пользование кроватки и коляски
Прокат вещей для младенцев и дошкольников организовали в поселке Лоухи. Он работает в Центре помощи детям № 4, сообщили в пресс-службе министерства соцзащиты Карелии.
Родители малышей до 3 лет, которым нужны коляски, пеленальные столики, кроватки, автокресла, стульчики для кормления, могут получить их на время бесплатно.
Такую услугу с 2022 года оказали уже 29 малоимущим семьям Лоухского района. // фото: минсоцзащиты Карелии