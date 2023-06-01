Вещи для младенцев и малышей в Карелии предлагают взять напрокат

Прокат вещей для младенцев и дошкольников организовали в поселке Лоухи. Он работает в Центре помощи детям № 4, сообщили в пресс-службе министерства соцзащиты Карелии.

Родители малышей до 3 лет, которым нужны коляски, пеленальные столики, кроватки, автокресла, стульчики для кормления, могут получить их на время бесплатно.

Такую услугу с 2022 года оказали уже 29 малоимущим семьям Лоухского района. // фото: минсоцзащиты Карелии