Мы знаем: «Воздух» будет!

Билеты на фестиваль «Воздух Карелии» 2024 уже поступили в продажу (6+)

Радостная новость для поклонников и любителей фестиваля «Воздух Карелии»: объявлено, что он состоится 21-23 июня 2024 года! И главное: билеты всех видов уже поступили в продажу.

«Воздух Карелии» – один из самых доступных фестивалей аналогичного уровня в России. Стоимость входного билета на фестиваль сопоставима со стоимостью билета на концерт практически любого из его участников. По мере приближения к фестивалю стоимость билетов будет расти, предупреждают организаторы.

Предлагаются следующие виды билетов.

1. Входной - однократный проход в любой из дней. Появится в продаже весной 2024 года.

2. Абонемент - трёхкратный проход в дни фестиваля для одного зрителя. Начальная цена - от 5.900 р. Количество абонементов ограничено.

3. Фан-абонемент - трёхкратный проход в дни фестиваля для одного зрителя на фестиваль и в фан-зону перед сценой. Этот билет для тех, кто хочет быть ближе к артистам. Начальная цена - от 6.900 р. Количество ограничено.

4. Вип-абонемент - индивидуальный безлимитный вход, доступ в вип-зону/подиум с сидячими местами, фан-зону, фирменный билет фестиваля. Начальная цена - 9.900 р. Количество вип-билетов ограничено вместимостью вип-зоны.

5. Друг фестиваля - привилегированный билет, включающий опции вип-абонемента, плюс:

- персональный менеджера для связи

- фирменный билет и бейдж «Друг фестиваля»

- приоритетный вход и парковку

- экскурсия за сцену с фото-сопровождением

- благодарность на сайте и в соцсетях фестиваля (по желанию)

- фирменная футболка фестиваля

- фото с организаторами

- афиша фестиваля для автографов артистов.

Начальная цена - 19.900 р. Количество сильно ограничено.

6. Супер-вип - это привилегированный «друг фестиваля» плюс:

- вип-парковка у входа

- супервип-зона с наилучшим обзором, включёнными напитками и питанием

- отдельный туалет

- душевая кабина

- эксклюзивный промо-пак (футболка, кепка, толстовка, ручка, сумка)

- автограф любого исполнителя фестиваля

- профессиональная фото-сессия на фестивале

- другие особые привилегии ;-)

Цена - 49.000, количество сильно ограничено (всего 25 билетов!).

7. Палатка - появится в продаже с февраля 2024 года.

8. Детский абонемент - для детей от 7 до 14 даёт право прохода на фестиваль на все дни в сопровождении взрослого. По сути, это абонемент на три дня. Детям до 7 лет билет не требуется, они проходят на фестиваль бесплатно (разумеется, в сопровождении взрослого).

Все дети регистрируются на входе: мы запишем имя и фамилию ребёнка, а также имя, фамилию и телефон сопровождающего взрослого.

Цена детского абонемента на все три дня - от 2.900 рублей.

Цена билетов будет расти по мере приближения к фестивалю и в зависимости от продаж, поэтому советуем позаботиться о покупке заранее.

Билеты можно купить на сайте vozduh.info

А также билеты за наличные без сервисного сбора:

- бар «3/4» в г. Петрозаводске на пр. Ленина, 26

- главный офис МФЦН в г.Петрозаводске на Красной, 49.

- офис МФЦН в г. Петрозаводске на ул. Ровио, 20

- магазин «Деталь» в г. Кондопоге на Заводской, 15. Распространитель: +7 (921) 467-12-01 (Юлия).

Коллективные заявки и физические билеты для жителей других городов: +7 (911) 4000-595. Почта: info@vozduh.info

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