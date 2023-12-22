Мы знаем: «Воздух» будет!

Радостная новость для поклонников и любителей фестиваля «Воздух Карелии»: объявлено, что он состоится 21-23 июня 2024 года! И главное: билеты всех видов уже поступили в продажу.
«Воздух Карелии» – один из самых доступных фестивалей аналогичного уровня в России. Стоимость входного билета на фестиваль сопоставима со стоимостью билета на концерт практически любого из его участников. По мере приближения к фестивалю стоимость билетов будет расти, предупреждают организаторы.
Предлагаются следующие виды билетов.
1. Входной - однократный проход в любой из дней. Появится в продаже весной 2024 года.
2. Абонемент - трёхкратный проход в дни фестиваля для одного зрителя. Начальная цена - от 5.900 р. Количество абонементов ограничено.
3. Фан-абонемент - трёхкратный проход в дни фестиваля для одного зрителя на фестиваль и в фан-зону перед сценой. Этот билет для тех, кто хочет быть ближе к артистам. Начальная цена - от 6.900 р. Количество ограничено.
4. Вип-абонемент - индивидуальный безлимитный вход, доступ в вип-зону/подиум с сидячими местами, фан-зону, фирменный билет фестиваля. Начальная цена - 9.900 р. Количество вип-билетов ограничено вместимостью вип-зоны.
5. Друг фестиваля - привилегированный билет, включающий опции вип-абонемента, плюс:
- персональный менеджера для связи
- фирменный билет и бейдж «Друг фестиваля»
- приоритетный вход и парковку
- экскурсия за сцену с фото-сопровождением
- благодарность на сайте и в соцсетях фестиваля (по желанию)
- фирменная футболка фестиваля
- фото с организаторами
- афиша фестиваля для автографов артистов.
Начальная цена - 19.900 р. Количество сильно ограничено.
6. Супер-вип - это привилегированный «друг фестиваля» плюс:
- вип-парковка у входа
- супервип-зона с наилучшим обзором, включёнными напитками и питанием
- отдельный туалет
- душевая кабина
- эксклюзивный промо-пак (футболка, кепка, толстовка, ручка, сумка)
- автограф любого исполнителя фестиваля
- профессиональная фото-сессия на фестивале
- другие особые привилегии ;-)
Цена - 49.000, количество сильно ограничено (всего 25 билетов!).
7. Палатка - появится в продаже с февраля 2024 года.
8. Детский абонемент - для детей от 7 до 14 даёт право прохода на фестиваль на все дни в сопровождении взрослого. По сути, это абонемент на три дня. Детям до 7 лет билет не требуется, они проходят на фестиваль бесплатно (разумеется, в сопровождении взрослого).
Все дети регистрируются на входе: мы запишем имя и фамилию ребёнка, а также имя, фамилию и телефон сопровождающего взрослого.
Цена детского абонемента на все три дня - от 2.900 рублей.
Цена билетов будет расти по мере приближения к фестивалю и в зависимости от продаж, поэтому советуем позаботиться о покупке заранее.
Билеты можно купить на сайте vozduh.info
А также билеты за наличные без сервисного сбора:
- бар «3/4» в г. Петрозаводске на пр. Ленина, 26
- главный офис МФЦН в г.Петрозаводске на Красной, 49.
- офис МФЦН в г. Петрозаводске на ул. Ровио, 20
- магазин «Деталь» в г. Кондопоге на Заводской, 15. Распространитель: +7 (921) 467-12-01 (Юлия).
Коллективные заявки и физические билеты для жителей других городов: +7 (911) 4000-595. Почта: info@vozduh.info
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