Греф рассказал об основных способах телефонного мошенничества

Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» назвал самые распространённые способы телефонного мошенничества



Сегодня мошенники настолько изощрены, что они сначала взламывают аккаунты в социальных сетях или мессенджерах, посылают вам сообщение от имени вашего друга или коллеги с простой перечислить небольшие деньги или проголосовать за ребенка на каком-нибудь конкурсе. После того, как вы вводите координаты своего телефона или банковской карты, сразу же происходит следующее мошенническое действие,

– прокомментировал Греф.



По словам председателя Правления Сбера такая модель с получением сообщения с просьбой поделиться данными – сказать номера карт, кодовое слово или просьба перечислить деньги – должны вызывать подозрения и ни в коем случае не исполняться.

Второй распространенный способ обмана, по словам Грефа, это запугивание человека, когда ему говорят, что ребенка или знакомого задержали в милиции за какие-то правонарушения или преступления и нужно срочно дать взятку.



Третья по популярности схема – это звонок сотрудника ФСБ, который говорит, что ваш счет взломан и нужно срочно перевести все деньги на «безопасный» счет, который на самом деле принадлежит мошенникам,

– сообщил Греф.



Также по словам Германа Грефа сейчас распространена схема, когда мошенник не только ворует деньги у жертвы, но и принуждают ее к противоправным действиям.

Жертве еще дают команду что-то взорвать или сломать в отделении банка. Последний случай у нас на прошлой неделе – человек крушил топором банковское оборудование, или обливают сотрудников зеленкой. Якобы мошенники обещали после этого вернуть деньги. Случаев, когда мошенники вернули деньги нет, а случаев, когда по вине мошенников люди не только теряли деньги, но и вдобавок попадали в тюрьму, к сожалению, много. Поэтому очень важно быть начеку и не поддаваться уловкам мошенников

– резюмировал Греф.

//Фото: Кандинский