09 сентября 2020, 13:08
Общество

Мужчина с синдромом зависимости от алкоголя лишен водительских прав

Суд удовлетворил иск прокуратура Карелии, выявившей потенциально опасного для жителей республики водителя

Житель Питкярантского района по инициативе прокуратуры лишен права управления транспортным средством, сообщает сайт ведомства.

Установлено, что 65-летний житель Питкяранты, имеющий водительское удостоверение, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». Данный диагноз является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

По результатам проверки прокуратура района в Питкярантский городской суд направила административное исковое заявление о прекращении в отношении гражданина действия специального права – права на управление транспортными средствами – и признании недействительным водительского удостоверения.

Решением суда административное исковое заявление прокурора удовлетворено. Судебный акт вступил в законную силу.

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