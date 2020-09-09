Мужчина с синдромом зависимости от алкоголя лишен водительских прав

Житель Питкярантского района по инициативе прокуратуры лишен права управления транспортным средством, сообщает сайт ведомства.

Установлено, что 65-летний житель Питкяранты, имеющий водительское удостоверение, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». Данный диагноз является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

По результатам проверки прокуратура района в Питкярантский городской суд направила административное исковое заявление о прекращении в отношении гражданина действия специального права – права на управление транспортными средствами – и признании недействительным водительского удостоверения.

Решением суда административное исковое заявление прокурора удовлетворено. Судебный акт вступил в законную силу.