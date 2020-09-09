09 сентября 2020, 11:28
В «РКС-Петрозаводск» подвели итоги акции «Скоро в школу»
Всего в акции приняли участие более семисот семей, общая сумма погашенной задолженности почти 2,5 миллиона рублей
ООО «КРЦ» совместно с АО «ПКС-Водоканал» подвели итоги акции «Скоро в школу».
Напомним, чтобы стать ее участником, надо было полностью погасить дебиторскую задолженность перед АО «ПКС-Водоканал» или заключить договор о реструктуризации долга и оплатить 50% от суммы задолженности. Победителей отбирали сотрудники ООО «КРЦ» с помощью метода генерации случайных чисел.
Определено 12 победителей, они получили сертификаты в один из торговых центров города номиналом 2 000 рублей. А трем счастливчикам дополнительно вручили рюкзаки с набором канцелярских товаров для школьника.
Всего в акции приняло участие 724 семьи, общая сумма погашенной задолженности почти 2,5 миллиона рублей.