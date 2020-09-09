В «РКС-Петрозаводск» подвели итоги акции «Скоро в школу»

ООО «КРЦ» совместно с АО «ПКС-Водоканал» подвели итоги акции «Скоро в школу».

Напомним, чтобы стать ее участником, надо было полностью погасить дебиторскую задолженность перед АО «ПКС-Водоканал» или заключить договор о реструктуризации долга и оплатить 50% от суммы задолженности. Победителей отбирали сотрудники ООО «КРЦ» с помощью метода генерации случайных чисел.

Определено 12 победителей, они получили сертификаты в один из торговых центров города номиналом 2 000 рублей. А трем счастливчикам дополнительно вручили рюкзаки с набором канцелярских товаров для школьника.

Всего в акции приняло участие 724 семьи, общая сумма погашенной задолженности почти 2,5 миллиона рублей.