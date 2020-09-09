Проблемы диабетиков республики обсудили в Заксобрании Карелии

На заседании парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике депутаты обсудили вопрос обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом, лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и современными сенсорными системами, которые определяют уровень глюкозы в организме.

Председатель Комитета Алексей Хейфец рассказал, что в адрес депутатов Законодательного Собрания неоднократно поступали обращения от граждан, страдающих сахарным диабетом и от родителей таких детей. Им были установлены инсулиновые помпы, к которым необходимы специальные сенсоры, ведущие мониторинг уровня глюкозы. По состоянию на 1 июля, расходными материалами к инсулиновым помпам обеспечивалось 78 пациентов, их число растет.

Сегодня сенсоры не включены в перечень расходных материалов льготного обеспечения. Для их покупки нужны дополнительные средства бюджета. Как сообщила депутатам первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен, на эти цели требуется порядка девяти миллионов рублей ежегодно.

По словам Алексея Хейфеца, сенсоры – новая технология, не все готовы ею пользоваться.

«Мы предлагаем обеспечивать ими поэтапно, в первую очередь детей и подростков, беременных женщин и молодых матерей, а также студентов»,

– сказал Хейфец.

Кроме этого, на заседании обсудили вопрос обеспечения тест-полосками. Первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник отметила, что в текущем году обращений по этой проблеме поступает значительно меньше.

По итогам заседания парламентский Комитет рекомендовал Министерству здравоохранения Республики Карелия совместно с Министерством финансов рассмотреть возможность изыскания дополнительных средств на финансирование программы льготного лекарственного обеспечения отдельной категории пациентов сенсорами инсулиновой помпы.