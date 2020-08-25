В «РКС-Петрозаводск» продлили акцию «Скоро в школу»

ООО «КРЦ» совместно с АО «ПКС - Водоканал» по просьбам абонентов продлили акцию «Скоро в школу» до 28 августа.

«Победители акции получат подарочные сертификаты на сумму от 500 до 2000 рублей в один из торговых центров города. Если у вас есть дети школьного возраста, а также вы имеете задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, акция – отличный повод погасить долги»

- сообщают в «РКС-Петрозаводск».

Дебиторскую задолженность можно погасить полностью, а можно заключить договор о реструктуризации долга и оплатить 50% от суммы задолженности (если договор о реструктуризации у вас уже есть, чтобы поучаствовать в акции, необходимо погасить долги досрочно). Среди тех, кто выполнит условия акции, сотрудники ООО «КРЦ» с помощью метода генерации случайных чисел определят победителей. Успейте оплатить счета до 28 августа! Подробности участия в розыгрыше смотрите на сайте или звоните по телефону 56-04-31.

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