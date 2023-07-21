Мужчина выбросил из окна чужого ребенка в российском городе

В Хабаровском крае мужчина выбросил из окна третьего этажа трехлетнюю девочку. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, жительница Комсомольска-на-Амуре оставила своего ребенка с няней, которая оказывала услуги на дому. Женщина вместе с девочкой пошла к соседу, вместе с которым стала распивать спиртные напитки. В какой-то момент ребенок заплакал. Хозяин квартиры разозлился и выбросил дошкольницу из окна. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. // Фото: unsplash.com / Daniel Hansen