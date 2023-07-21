Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года

Нижний предел призывного возраста в России не будут повышать с 18 лет до 21 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

Таким образом, призывной возраст в России составит 18-30 лет. Соответствующее решение уже принято профильным комитетом нижней палаты парламента.

«Нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется», - сказал Картаполов.

Новые нормы начнут действовать с весеннего призыва 2024 года. // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic