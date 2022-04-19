Мужчина в Пудоже украл и пропил чужие бидоны

Пенсионерка в Пудожском районе зашла в баню на своем участке и обнаружила, что кто-то украл два алюминиевых бидона. Злоумышленника нашли, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина ночью шел мимо и решил проникнуть в чужую баню. Ранее 34-летний гражданин уже был судим за имущественные преступления.

Он нашел бидоны, вынес и спрятал в укромном месте. Днем сдал в пункт приема металла за тысячу рублей. Полученные деньги потратил на спиртное. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: Didgeman/pixabay.com