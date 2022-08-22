Мужчина в Петрозаводске нырнул в озеро и спас чайку

Мужчина в карельской столице пришел на помощь чайке, которая попала в плен. Об этом рассказала горожанка в группе «Весь Петрозаводск и Карелия» ВКонтакте.

Птица 22 августа запуталась в веревке на набережной. Выбраться сама она не могла. Прохожие долго наблюдали за чайкой, сочувствовали ей, но сделать ничего не решались. Это продолжалось около часа.

И все же нашелся мужчина, который не побоялся нырнуть в озеро. Его зовут Даниил Дмитриевич, написала девушка.

- За бедной чайкой наблюдали все прохожие около часа, но рискнул нырнуть он. Нас заверили, что он имеет разряд, поэтому мы расслабились,

- рассказала она.

Человек перерезал веревку, чайка освободилась и полетела. // Фото, видео: Юля Морозова/ «Весь Петрозаводск и Карелия»