Пенсионер две недели живет на улице, его выгнали из дома

Две недели назад около одного из магазинов в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске появился вполне приличный мужчина. Оказалось, он вынужден жить на улице, потому что выгнала из дома жена. Сотрудница магазина рассказала об этом в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонакте.

По словам женщины, мужчина не алкоголик, не выпивает с местными. Он прилично одет, с сумкой, но спит прямо у магазина.

Сотрудница магазина выяснила, что мужчина на пенсии, из дома его выгнала жена.

- Денег нет, наверное и карточку пристроила себе, очень его жаль, - пишет женщина. – Может, есть у него родственники, хоть кто-то, скоро холодно...

Пенсионеру посоветовали поехать в центр для бездомных людей, но он сказал, что уже был там: не берут.

Мужчина попробует сделать еще одну попытку в понедельник. // Фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонакте