20 августа 2022, 10:51
Огромная стихийная свалка возмутила жителя Карелии
Кто-то свозит мусор в лес перед Гирвасским аэродромом
Горы мусора при въезде на Гирвасский аэродром обнаружили жители Петрозаводска. Фото опубликовали в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.
Автор снимков сообщил, что стихийная салка образовалась на 75-м километре трассы М18, прямо перед съездом к воздушной гавани. Мусор свозят за плакат, предупреждающий о высокой пожарной опасности.
Пользователь назвал это «безобразием и призвал так не поступать.
- Пешком туда никто не ходит, добраться можно только на личном транспорте. Так почему нельзя забрать с собой свой мусор? – негодует он. // Фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте