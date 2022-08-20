Огромная стихийная свалка возмутила жителя Карелии

Горы мусора при въезде на Гирвасский аэродром обнаружили жители Петрозаводска. Фото опубликовали в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Автор снимков сообщил, что стихийная салка образовалась на 75-м километре трассы М18, прямо перед съездом к воздушной гавани. Мусор свозят за плакат, предупреждающий о высокой пожарной опасности.

Пользователь назвал это «безобразием и призвал так не поступать.

- Пешком туда никто не ходит, добраться можно только на личном транспорте. Так почему нельзя забрать с собой свой мусор? – негодует он. // Фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте