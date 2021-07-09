Мужчина в магазине обматерил полицейского и получит за это судимость

Мужчина в Медвежьегорске 1 мая решил закупиться к празднику в «Пятерочке». Но в магазине его что-то расстроило. Гражданин стал нецензурно выражаться, в том числе и в адрес сотрудника полиции. Теперь нарушителя будут судить, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Началось все с того, что страж порядка потребовал от сквернослова прекратить употреблять нецензурные выражения. Но слова полицейского вызвали у ранее судимого мужчины агрессию.

Он стал выражаться уже в адрес правоохранителя, который был при исполнении своих обязанностей и в форме. В итоге в отношении жителя Медвежьегорского района возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти.

Мужчина только в прошлом году освободился досрочно из колонии. Наказание он отбывал в том числе и за насилие в отношении полицейских. Отношения с ними у фигуранта явно не задались. За это он ответит по закону. // Фото: sibnovosti