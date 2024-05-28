28 мая 2024, 14:52
Происшествия

Мужчина устроил дебош в подъезде многоэтажки в Петрозаводске

Росгвардейцы выезжали по тревоге в Пятый поселок

На днях жительница Петрозаводска воспользовалась мобильным средством вызова бойцов Росгвардии. Наряд по тревоге выехал на улицу Боровую, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте выяснилось, что в один из подъездов многоэтажного дома зашел агрессивный мужчина. Оказалось, что он живет в одной из квартир. Горожанин стучал в двери и угрожал соседям физической расправой.

Силовики задержали дебошира. Мужчина был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
улица Боровая
Дебошир
росгвардия
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