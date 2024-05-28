Житель Петрозаводска пришел в гости и ударил хозяина ножом

В Петрозаводске перед судом предстанет местный житель. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следствием было установлено, что в ноябре 2022 года горожанин пришел в квартиру своего товарища на Комсомольском проспекте. Мужчины выпивали. В процессе гость напал на хозяина помещения и ударил его в бок ножом, причинив тяжкий вред здоровью.

Сперва в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Однако затем его действия были переквалифицированы.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com / Octavian Dan