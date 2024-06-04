Мужчина упал на камни на Ключевском карьере

В ночь на 4 июня на карьере в Петрозаводске спасли мужчину. Очевидцы позвонили спасателям в 01:18 и рассказали, что на Каменном карьере мужчина упал с трехметровой высоты на камни.

Прибывшие пожарные обнаружили лежавшего на камнях мужчину. Его осмотрели, явных травм не обнаружили, но на лице была кровь.

По словам одного из участников спасательной операции, мужчине крупно повезло. Когда он упал, то покатился в сторону воды, мог упасть и погибнуть, но на пути оказался валун.

Пожарные уложили пострадавшего на носилки и транспортировали до кареты «скорой помощи». // фото «Петрозаводск говорит»