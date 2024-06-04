В Карелии девушка упала с электросамоката и получила тяжелую травму

20-летняя девушка каталась на электросамокате, который взяла в аренду, но не справилась с управлением и упала. Инцидент случился вечером 1 июня в Сортавале.

Она сама пришла за помощью к врачам Сортавальской ЦРБ. Девушку обследовали и диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, сообщили в больнице. Ее госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает, девушка находится под наблюдением медиков и получает лечение.

В больнице рекомендуют использовать наколенники, налокотники и шлем при использовании электросамокатов, а также передвигаться с безопасной скоростью. // фото unsplash.com