Мужчина спрятал под куртку украденный в сетевом магазине алкоголь

Посетителя сетевого магазина в Петрозаводске не смутило наличие камер видеонаблюдения, а также присутствие работников торговой точки. Мужчина взял со стеллажа несколько бутылок алкоголя и спрятал под куртку. Все это попало на видео. Запись опубликовало МВД.

Полиция пытается разыскать мужчину с видеозаписи. Его подозревают в краже.

Сведения о личности мужчины, а также его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8 921-455-2885, 8 911-422-5657.