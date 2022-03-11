Жительница Карелии убила своего мужчину 8 марта

В Питкярантском районе возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней женщины. Она обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 8 марта в поселке Импилахти между подозреваемой и ее сожителем произошел конфликт. Женщина взяла нож и ударила им мужчину в грудь. Тот умер на месте происшествия.

Сегодня суд принял решение об аресте подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается. Фото источника