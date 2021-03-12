Мужчина скончался в Карелии от внебольничной пневмонии

11 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля 2020 года, с указанным диагнозом госпитализированы 5239 пациентов, 123 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Скончался мужчина 1937 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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