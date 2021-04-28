Мужчина отсудил у властей полмиллиона рублей за яму на дороге

Житель Оренбурга взыскал с администрации города полмиллиона рублей после того, как угодил в дорожную яму. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, в октябре 2020 года мужчина на Harley-Davidson попал в яму и повредил мотоцикл. Во время судебного процесса была назначена экспертиза, которая подтвердила, что выбоина на проезжей части была больше предельного значения ГОСТ. Суд установил, что спорный участок дороги относится к зоне ответственности управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга.

Исковые требования россиянина к властям удовлетворили лишь частично. С ответчика взыскали ущерб в размере 519 200 рублей, а также расходы по оценке ущерба, оплате услуг представителя и госпошлины. Фото: kurieronline.ru