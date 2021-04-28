Внезапные майские каникулы изменили расписание итогового сочинения

Из-за введения в стране длинных майских выходных резервная дата для написания итогового сочинения, являющегося допуском к ЕГЭ, перенесена с 5 мая на 12 мая. Такое решение принял Рособрнадзор, сообщает ТАСС.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что в основной срок, 15 апреля 2021 года, итоговое сочинение должны были написать почти 691 тысяча выпускников 11-х классов.

Отмечается, что 12 мая его смогут написать обучающиеся, получившие «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам в основной срок. Еще одна дополнительная дата - 19 мая. Фото yandex.net