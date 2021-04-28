Названы резко подорожавшие в России продукты

На неделе с 20 по 26 апреля в России продолжили дорожать продукты. Данные об изменении цен приводит РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Так, из овощей сильнее всего подорожали капуста - на 3,6% и огурцы - на 3%. Цены на морковь выросли на 2%, на картофель - на 1,5%.

Свинина за неделю стала дороже на 0,9%, сосиски, сардельки - на 0,7%, баранина - на 0,6%, вареная колбаса - на 0,5%.

Куриные яйца подорожали в среднем по стране на 0,8%. Цены на сахар выросли на 0,2%. Подсолнечное масло подорожало на 0,3%. Гречка стала дороже на 0,6%. Хлеб подорожал на 0,2%. Фото livejournal.com