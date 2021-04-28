Во «ВКонтакте» появилась новая функция

Пользователи «ВКонтакте» теперь смогут создавать свои версии любимых клипов с помощью новой функции «Дуэты». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Новинку уже опробовали артисты Ёлка, Хабиб, Cream Soda, PIZZA, IOWA и другие. Теперь россияне получили возможность спеть вместе с кумиром или повторить танец популярного блогера.

Чтобы снять дуэт, при просмотре клипа нужно нажать на специальную кнопку в правой части экрана - откроется камера «ВКонтакте», и можно будет начать запись. Когда пользователь снимет дуэт, автор оригинала получит соответствующее оповещение.

Функция уже доступна на всех мобильных устройствах в последней версии приложения «ВКонтакте» для iOS и Android.