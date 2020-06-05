Мужчина осужден за распространение вредоносных компьютерных программ

Житель Петрозаводска осужден за нарушение авторских прав и распространение вредоносных компьютерных программ, сообщает сайт Петрозаводского городского суда.

Заседание состоялось 3 июня. Мужчина осужден сразу по двумя статьям:

- ч.2 ст.146 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование объектов авторского права, а равно приобретение, хранение контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, в крупном размере);

- ч.2 ст.273 Уголовного кодекса РФ (распространение компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации, из корыстной заинтересованности).

В качестве наказания мужчине назначен один год ограничения свободы, то есть он будет иметь браслет, ограничивающий выход осужденного из дома в определенное время и не позволяющий покидать пределы города.

Приговор не вступил в законную силу.