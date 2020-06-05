Молодой человек обворовал общежитие деревообрабатывающего предприятия

Неизвестный проник в общежитие деревообрабатывающего предприятия в Муезерском районе. Вор вынес из кухни телевизор, ущерб от кражи составил 13 500 рублей.

Спустя несколько дней после обращения администрации в полицию похищенная техника вернулась на свое место, рассказали в МВД.

Стражи порядка выяснили, что к краже причастен 22-летний местный житель. Со слов молодого человека, он спрятал телевизор в сарае, но затем решил вернуть, опасаясь привлечения к ответственности. Тем не менее полиция возбудила уголовное дело.