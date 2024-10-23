Муж с женой вместе подписали контракт и ушли на СВО
Семья петербуржцев приняла решение подписать контракт с Министерством обороны РФ. Муж с женой вместе отправились на СВО, хотя и служат порознь, передает РИА Новости.
Супруги находятся довольно далеко друг от друга – на каховском направлении и под Луганском. Дома они оставили сына, за которым сейчас присматривают родные. Родители хотят стать примером для него.
Петербуржцы рассказали, что решили пойти на спецоперацию примерно год назад. Причем первой в зону боевых действий отправилась жена.
По ее словам, раньше муж был офицером, теперь они оба считают, что их место – на фронте.
– Мы решили, что наша семья должна быть здесь, — объяснила женщина-военная.
Она – медик по образованию, служит именно в медицинском батальоне. У петербурженки позывной Грация. // фото: pixabay.com