Муж с женой вместе подписали контракт и ушли на СВО

Семья петербуржцев приняла решение подписать контракт с Министерством обороны РФ. Муж с женой вместе отправились на СВО, хотя и служат порознь, передает РИА Новости.

Супруги находятся довольно далеко друг от друга – на каховском направлении и под Луганском. Дома они оставили сына, за которым сейчас присматривают родные. Родители хотят стать примером для него.

Петербуржцы рассказали, что решили пойти на спецоперацию примерно год назад. Причем первой в зону боевых действий отправилась жена.

По ее словам, раньше муж был офицером, теперь они оба считают, что их место – на фронте.

– Мы решили, что наша семья должна быть здесь, — объяснила женщина-военная.

Она – медик по образованию, служит именно в медицинском батальоне. У петербурженки позывной Грация. // фото: pixabay.com