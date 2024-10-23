Маленького ребенка затянуло под эскалатор в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге эскалатор метро зажевал руку четырехлетнего мальчика. Ребенок тяжело пострадал и перенес сложную операцию, пишет «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел около полуночи 22 октября на станции «Площадь Восстания». Ребенок ехал по эскалатору с отцом, который за ним не следил. В итоге дошкольник упал, и его рука оказалась затянута в механизм эскалатора.

Пострадавший был доставлен в одну из больниц города с открытыми переломами пальцев. Медики выполнили пациенту операцию, в ходе которой провели открытую репозицию костных отломков, сшили сухожилия и выполнили металлоостеосинтез. Хирурги работали более трех часов.

Сейчас состояние ребенка стабильное. Он остается в клинике под наблюдением специалистов. // Фото: unsplash.com / Jordan Sanchez