Музею ИЗО Карелии больше не нужно развитие?

Текст: Елена Малишевская

13 декабря руководитель отдела развития музея ИЗО Карелии Наталья Козловская рассказала в социальной сети о сокращении своего подразделения. Мы обратились за комментариями к директору Наталье Вавиловой и выяснили, что Наталья Ивановна сама уходит из музея — 30 декабря ее последний рабочий день.

Ликвидация отдела развития была проведена строго в рамках трудового законодательства: уведомили, как полагается, за два месяца, и сократили по процедуре, прописанной в законе. В приказе написано: "В связи с оптимизацией структуры музея и по согласованию с министром культуры". Вызвали 7 октября и вручили уведомления. Сделали приказ о передаче дел другим сотрудникам. Больше ничего не объясняли, попрощаться тоже никто не пришел из администрации, рассказала нам Наталья Козловская. Все четко, сухо и по делу. И только из поста Натальи мы понимаем, какие ее переполняют эмоции.

«Люблю музей как институт всем сердцем, всегда видела в нем голубой океан возможностей и находила ресурсы для самых смелых и инновационных проектов. Сделано так много, что вряд ли есть что-то, чего не коснулась там моя рука. Я горжусь результатом, который знают и ценят в музейном сообществе России, а также за рубежом!»

На странице Натальи множество комментариев: люди, работающие в области культуры, не понимают, как можно расставаться с такими опытными и талантливыми людьми. Козловская больше десяти лет возглавляла отдел развития, цифры и показатели, которыми она поделилась, говорят сами за себя.

«Этот год стал невероятно эффективным, мы показали невиданный до этого рост посетителей сайта +60%, рост продаж сувенирной продукции +70%, рост заявок от туркомпаний +270%, рост в соцсетях +10%, рост продаж аудиогида +50%, эффективно реализовали два грантовых проекта на 1,7 млн рублей, с нуля создали концепцию развития музея на 10 лет, создали 5 аудиогидов на национальных языках (стали флагманами в РФ), выступили более чем на 10 конференциях, опубликовали более 10 статей, создали пул мультимедиа-контента, включая виртуальные панорамы интерьеров музея со съемками с дрона, который удалось закупить для музея, как и другую технику по гранту, и много чего еще...»

Директор Наталья Вавилова заметила, что все эти показатели — заслуга и результат работы всего музея, а не одного отдела.

«Да, мы много работали над концепцией всем коллективом, я ухожу с директорского поста с легким сердцем. План развития есть на десять лет, выставки расписаны на три года вперед».

Наталья Вавилова подтвердила присоединение к музею медиацентра «Vыход» и создание на базе выставочной площадки отдела современного искусства. Связаны ли эти два события между собой: сокращение отдела развития и вливание «Vыхода» в музей? Может быть, чтобы кого-то принять, нужно от кого-то избавиться?

«Эти два события ни в коем случае не связаны между собой. Создание отделов современного искусства в составе музеев — требование министерства культуры Российской Федерации. Сокращение отдела развития — вынужденная мера, к сожалению. Нужно было заниматься развитием музея, а не развитием себя»,

- прокомментировала Наталья Вавилова.

Директор музея ИЗО поделилась, что «много вкладывала» в Наталью Козловскую, и даже одно время рассматривала ее как свою преемницу. А сейчас считает, что никакой трагедии нет. Называет Козловскую «умной талантливой девочкой» и уверена, что Наталья быстро найдет дело, в котором применит все свои способности. Впрочем, без работы остались еще два человека: Татьяна Салтыкова и Ирина Латкина.

«Я благодарна от сердца той небольшой, но невероятно результативной команде, которая свернула горы и задавала высокие стандарты в менеджменте культуры не только на региональном, но и на федеральном, и международном уровне!»,

- написала Наталья Козловская.

Общаясь с обеими сторонами, честно говоря, мы так и не поняли: почему отдел развития в музее ИЗО был сокращен? Был ли какой-то личностный конфликт, о котором они не договаривают? Возможно. В любом случае у музея начинается новая история: с 14 декабря без Козловской, а с 31 декабря и без Вавиловой. // Фото: Наталья Козловская, музей ИЗО РК.