Национальный театр покажет женскую сказку в неожиданном месте

Под конец года Национальный театр Карелии порадует зрителей премьерой. 20 декабря театралы увидят женскую новогоднюю сказку «Дуры мы, дуры» (18+) по пьесе современника Дамира Салимзянова. Зрителей соберут в неожиданном месте.

«Театр впервые радикально меняет место действия и создает постановку в новом для себя пространстве – в кафе театра»,

- сообщает пресс-служа карельского министерства культуры.

В премьерном спектакле три подруги окажутся в новогоднюю ночь за одним праздничным столом. Возможно, так происходит каждый Новый год, но они всегда ждут чуда и собственного женского счастья. Диалоги героинь наполнены юмором, невероятные события напоминают сказку, но истории женщин узнаваемы и может быть кому-то близки.

«Все истории, словесные конструкции, характеры, использованные в спектакле, взяты из реальных интервью»,

- признается автор пьесы.

Спектакль поставила режиссер Виктория Печерникова. В главных ролях – Ольга Портретова, Олеся Леонтьева и Наталья Алатало. // фото «Петрозаводск говорит»