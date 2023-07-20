Мурманчанин погиб на трассе в Карелии

Авария со смертельным исходом произошла на трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск» 19 июля в 16:20.

Недалеко от поворота на Тихвин Бор автомобиль «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу, а затем в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии. 54-летний водитель из Мурманской области погиб на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Дорожная полиция организовала проверку.

Накануне в Сегежском районе в столкновении автомобилей «Митсубиши» и «Фольксваген» погиб водитель из Петербурга. // фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции РК