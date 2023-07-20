Подозреваемый в краже скрывается от полиции

Стражи порядка объявили в розыск Евгения Евгеньевича Васылыга, 1974 года рождения. Мужчину заподозрили в краже в одном из кафе столицы Карелии. У женщины пропало имущество на сумму порядка 14 тысяч рублей.

В полиции возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемый скрывается.

Бдительных петрозаводчан просят помочь с поисками мужчины. Сведения можно передать по телефонам: 8-911-426-81-77 и 8-911-050-98-02.