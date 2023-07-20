Семейная пара из Карелии серьезно пострадала от мошенников

В полицию Муезерского района обратилась супружеская пара. Муж и жена рассказали, что перевели мошенникам 3 800 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина пояснил, что некоторое время назад получил звонок от представителя силового ведомства. Тот сообщил, что на банковском счете жителя Карелии замечена подозрительная активность, и пригрозил уголовным делом. Мужчина не понял, о чем идет речь, но продолжил общение. В итоге его вынудили оформить кредиты и перевести деньги на незнакомые счета. Так пострадавший лишился 2 400 000 рублей.

Затем по той же схеме злодеи обманули и супругу потерпевшего. Она также оформила кредиты и потеряла 1 400 000 рублей.

Спустя некоторое время к супругам приехали гости, которые и посоветовали им обратиться в полицию. По заявлению проводится проверка. // Фото: unsplash.com