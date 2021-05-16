Мотоциклист попал в жесткое ДТП в Петрозаводске

15 мая в 15:59 в Петрозаводске на улице Боровой мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, что мотоцикл ехал со стороны Сулажгоры. Пытавшаяся развернуться легковая машина его не пропустила. В результате произошло столкновение.

Как сообщили читатели группы «ДТП Петрозаводска и Карелии», водитель мотоцикла жив. Фото паблика