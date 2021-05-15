Появились фотографии серьезного пожара в Петрозаводске

Читательница портала «Петрозаводск говорит» Эвелина Завадская прислала нам фотографии со вчерашнего пожара, произошедшего на улице Перттунена.

Напомним, огонь вспыхнул в хозяйственной постройке в 16:58. На место по тревоге выехали три пожарные машины и 12 специалистов пожарно-спасательных частей города. Пожарные справились с огнем лишь спустя полтора часа.

На кадрах видно, что густые клубы дыма заволокли близлежащие кварталы. Вокруг места пожара собралось немало горожан, наблюдавших за тушением. Фото: Эвелина Завадская