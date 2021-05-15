Серьезный пожар произошел в Петрозаводске

14 мая в 16:58 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке, расположенной у дома №3 по улице Перттунена. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали три единицы техники и 12 специалистов пожарных частей карельской столицы. Борьба с огнем была долгой - пожар удалось потушить только в 18:23.

В МЧС напомнили о том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону Единой службы спасения 01, с мобильного 101, 112. Фото dontimes.news