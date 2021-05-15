Молодой житель Петрозаводска лишился всех денег со счета

В полицию Петрозаводска обратился 29-летний житель города. Он рассказал, что у него обманом похитили все сбережения, когда он, выезжая из Мурманска, попытался воспользоваться онлайн-сервисом по поиску попутчиков, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина рассказал, что указал свои контакты и забронировал поездку. Вскоре в мессенджере ему пришла ссылка, по которой он должен был оплатить проезд. Как только петрозаводчанин ввел данные своей краты, с его счета пропали все деньги - около 48 тысяч рублей.

Доехав все же до столицы Карелии, горожанин сразу пошел в полицию. Сейчас стражи порядка проводят проверку по сообщению. Фото twimg.com