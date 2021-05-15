В крупном торговом центре Петрозаводска совершен грабеж

В полицию Петрозаводска обратились работники одного из магазинов, расположенных в крупном торговом центре. Они рассказали, что посетитель на глазах продавца схватил со стеллажа машинку на пульте управления и убежал. Работница торговой точки остановить вора не смогла, сообщает пресс-служба МВД по РК. Ущерб был оценен в 4 тысячи рублей.

Под подозрение попал 27-летний житель карельской столицы. Ранее он был неоднократно судим за подобные преступления. Мужчина рассказал, что пошел на кражу из-за сложного финансового положения. Машинку злодей продал.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото twimg.com