В Карелии водитель не поменял права и нарвался на крупный штраф

Сегодня в Прионежском районе, на 424-м километре трассы «Кола» сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль. Управлявший им водитель предъявил стражам порядка права, срок годности которых истек еще в 2020 году, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В отношении мужчины был составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

В ГИБДД напомнили, что езда с просроченным водительским удостоверением является нарушением. Водителей Карелии призвали проверить свои права и при необходимости обменять их. Фото источника