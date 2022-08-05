Мотоцикл придавил мужчину после ДТП в центре Петрозаводска

Мотоциклист попал в жесткое ЖТП в центре столицы Карелии. Все произошло сегодня утром в районе пересечения улицы Куйбышева и Свердлова. Момент ДТП запечатлели камеры наблюдения «Сампо.ру» и CityLink.

Авария произошло в тот момент, когда автомобиль «Шкода Йети» совершал левый поворот с Куйбышева на Свердлова, сообщает dtpptz.ru.

В этот момент в него влетел мотоцикл. Судя по видеозаписи, мотоциклист выполнял обгон, так как двигался по встречной полосе. От удара мотоциклист упал на проезжую часть, его отбросило на угол перекрестка и придавило мотоциклом. (фото скриншот видео)