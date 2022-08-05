05 августа 2022, 12:23
Происшествия

Жителя Карелии забили ногами до смерти на улице

В Питкярантском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего

В Питкярантском районе возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Его считают виновным в убийстве сельчанина, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в один из июльских дней подозреваемый, будучи пьяным, поссорился на улице с другим мужчиной и нанес ему три удара ногой по голове. Потерпевший умер от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый был задержан, суд принял решение арестовать его. Расследование уголовного дела продолжается. Фото СК

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Питкярантский район
Ляскеля
Убийство
следственный комитет
новости Карелии