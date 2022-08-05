05 августа 2022, 12:23
Жителя Карелии забили ногами до смерти на улице
В Питкярантском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего
В Питкярантском районе возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Его считают виновным в убийстве сельчанина, сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, в один из июльских дней подозреваемый, будучи пьяным, поссорился на улице с другим мужчиной и нанес ему три удара ногой по голове. Потерпевший умер от черепно-мозговой травмы.
Подозреваемый был задержан, суд принял решение арестовать его. Расследование уголовного дела продолжается. Фото СК