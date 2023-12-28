Мосты и подъезды к мусорным площадкам расчищают от снега

В Петрозаводске усилены работы по уборке снега, заявили сегодня в городской администрации. Из республиканской казны на привлечение техники и вывоз снега выделены дополнительно 50 миллионов рублей. Более 2,5 млн рублей нашли на эти цели и в бюджете города.

Дополнительные договоры на уборку заключили с компаниями «Ювень» и «Кондопожское ДРСУ». В мэрии сообщили, что подрядчики приступили к работам минувшей ночью.

В первую очередь снег убирают на мостах, также расчищают подъезды к площадкам с мусорными контейнерами. 28 декабря снег убирали на Советском, Пименовском и Комсомольском мостах, также работы проводили в межквартальных проездах. // фото «Петрозаводск говорит»