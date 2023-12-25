50 миллионов рублей выделили дополнительно на борьбу со снегом

Снег сейчас из Петрозаводска в таких количествах не вывезут. На это нет времени. Такое заявление сегодня в ходе заседания правительства региона сделал глава Карелии.

На борьбу со снегом вывели «последние» 50 миллионов рублей из резервного фонда. Но, как считает губернатор, этих средств недостаточно, нужны сотни миллионов.

«Пока машина будет ходить туда-обратно, весь город заледенеет, замерзнет и превратится в коллапс»,

- сказал губернатор.

Он заявил, что сейчас стоит задача вычистить улицы, а то, что снежные кучи лежат, – это стихия. Снег нельзя оставлять на мостах и дорогах, на проездах к мусорным контейнерам.

По словам Парфенчикова, сегодня последний день оттепели, нужно постараться навести максимальный порядок. Завтра придут морозы, месиво превратится в лед. // фото «Петрозаводск говорит»