Названы ответственные за уборку дворов в Петрозаводске

Уборка Петрозаводска в период снегопадов стала темой заседания правительства. Глава Карелии Артур Парфенчиков снял ответственность за контроль качества уборки дворовых территорий с сити-менеджера Инны Колыхматовой.

По его словам, контроль за уборкой дворовых территорий должен осуществляться не муниципалитетом, для этого существует госкомитет Карелии, актив дома, старшие по дому, ТСЖ и управляющие организации. Невозможно Колыхматовой обеспечить контроль за тысячью дворов в Петрозаводске, заявил губернатор. С его слов, задача главы Петрозаводска навести порядок на общественных территориях – скверах, парках и так далее.

Сотрудники Госкомитета должны выходить во дворы, а не только сидеть в кабинетах. У этого ведомства есть административные полномочия для наказания, у Колыхматовой таких полномочий нет. // фото «Петрозаводск говорит»